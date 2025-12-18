В Совете по квалификациям объяснили отказ МГПУ от непрофильных программ

Отказ Московского городского педагогического университета (МПГУ) от непрофильных направлений связан с дефицитом педагогических кадров и необходимостью повысить качество подготовки специалистов для школ. Об этом заявила председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в комментарии RT.

По ее словам, ключевым фактором при формировании образовательных программ становится целевой спрос со стороны системы школьного образования. В условиях нехватки учителей, педагогов-психологов и социальных педагогов приоритет отдается профильным направлениям, ориентированным на подготовку востребованных специалистов. Это, отметила Духанина, позволяет сосредоточиться на повышении качества обучения по таким программам.

Она добавила, что мониторинг выявил серьезные пробелы в подготовке кадров. В частности, лишь около 11% педагогов-психологов в российских образовательных организациях обучались оказанию экстренной и кризисной помощи. Кроме того, вузы сталкиваются с необходимостью усиливать математическое и естественно-научное образование, что осложняет обеспечение полноценной практики и стажировок по непрофильным программам.

При этом Духанина подчеркнула, что перевод студентов в другие вузы должен проходить на прозрачных и справедливых условиях — с сохранением академических прав, дисциплин и стипендий. Она также допустила, что для части студентов может быть предусмотрена возможность завершить обучение через сетевое взаимодействие с другими университетами, передает «Радиоточка НСН».

