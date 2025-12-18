В Совете по квалификациям объяснили отказ МГПУ от непрофильных программ

Отказ Московского городского педагогического университета (МПГУ) от непрофильных направлений связан с дефицитом педагогических кадров и необходимостью повысить качество подготовки специалистов для школ. Об этом заявила председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина в комментарии RT.

По ее словам, ключевым фактором при формировании образовательных программ становится целевой спрос со стороны системы школьного образования. В условиях нехватки учителей, педагогов-психологов и социальных педагогов приоритет отдается профильным направлениям, ориентированным на подготовку востребованных специалистов. Это, отметила Духанина, позволяет сосредоточиться на повышении качества обучения по таким программам.