«Жёстко, но оправданно». В Кремле оценили действия силовиков на митингах в Москве
В Кремле дали оценку действиям правоохранителей в ходе акций протестов в Москве. Как сообщает RT, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем, первое: абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти. И считаем абсолютно оправданным жёсткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков», — сказал Песков.
В случае предъявления судебных исков, по его словам, все жалобы должны рассматриваться должным образом судом, отмечает РИА ФАН.
Кроме того, помощник президента сообщил, что Кремль в курсе всех материалов, зафиксировавших неповиновение полиции. В их числе случай избиения активистки Дарьи Сосновской сотрудниками полиции, когда один из державших девушку правоохранителей ударил её кулаком в живот, пишет Ura.ru. Однако выносить оценку этому случаю не в компетенциях Кремля, заключил Песков.
Ранее Песков сообщил прессе, что в Кремле не считают акции протеста, длящиеся в столице с середины июля, политическим кризисом.
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