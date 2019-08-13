Мэрия Москвы отказала в согласовании акции протеста на 17 августа

Мэрия Москвы отказала в согласовании акции протеста оппозиции на 17 августа. Об этом сообщил в Facebook один из заявителей шествия, глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.

По его словам, отказ был получен вечером 12 августа. Он мотивирован тем, что нарушены сроки подачи заявления о планируемом мероприятии.

По законодательству, уведомление о проведении акции должно быть подано в срок от десяти до пятнадцати дней до дня мероприятия, напоминает РИА ФАН. Организаторы подали заявку позднее.

Добавим, Морев указал на прецедент, когда заявка на акцию 17 августа была подана за пять дней, и её согласовали. Однако тогда организаторы отказались от акции. Кроме того, по его словам, депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия. Заявители намерены подать официальное возражение в мэрию столицы.

Напомним, в Москве с середины июля идут акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Большинство акций было не согласовано со столичными властями. На митингах 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек соответственно. 10 августа состоялась согласованная акция на проспекте Сахарова, однако после её окончания часть публики решила продолжить акцию, и пошла гулять по центру столицы, где и начались задержания.

