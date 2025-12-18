В администрации премьера Японии допустили необходимость ядерного оружия

Представитель администрации премьер-министра Японии, курирующий вопросы безопасности, в неофициальной беседе заявил о необходимости для страны обладать ядерным оружием. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам чиновника, в долгосрочной перспективе Японии следует рассчитывать прежде всего на собственные силы. При этом он подчеркнул, что речь не идет о немедленных шагах, отметив, что создание ядерного оружия — не вопрос ближайшего будущего.

«Съедает деньги»: Когда Россия согласится на ядерное разоружение с подачи Трампа

Возможное ядерное вооружение противоречит действующим «трем неядерным принципам» Японии, предполагающим отказ от владения, производства и размещения ядерного оружия на территории страны.

Эти принципы были сформулированы в 1967 году премьер-министром Эйсаку Сато, который позднее получил Нобелевскую премию мира, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры