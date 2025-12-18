«Неверно передали»: Вассерман пообещал защитить своего помощника от Алаудинова
Бурная реакция командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова могла быть вызвана непониманием сути обращения к нему, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Командиру спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанту Апти Алаудинову, по всей видимости, неверно пересказали смысл обращения к нему, если он прочитает послание лично, то поймет, что претензий к нему нет. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.
Алаудинов ранее обратился в своем Telegram-канале к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла» и пообещал «воздать по заслугам» помощнику депутата. Так Алаудинов отреагировал на депутатский запрос Вассермана, в котором парламентарий указал, что вокруг генерала «вьются хороводом» деятели, считающие его «инструментом для решения личных проблем с правосудием». При этом депутат отметил, что уважает главу «Ахмата». Вассерман предположил, что столь бурная реакция вызвана тем, что Алаудинов не читал его послание.
«Полагаю, резкая реакция вызвана тем, что Алаудинов мое сообщение не читал, он знает его только в пересказе – то ли неграмотном, то ли недобросовестном, но явно не соответствующим тексту. В частности, он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем. Хотя, естественно, если прочесть то, что я написал, вполне очевидно, что к нему у меня нет никаких претензий. Я только просил его признать, что эти деятели не имеют с ним прямых взаимоотношений и прямой защиты от него, что он и признал. Он сказал, что никого из них не знает. Думаю, что Апти Аронович рано или поздно прочтет мое письмо и поймет, что пересказавшие ему это письмо действовали недобросовестно», – сказал Вассерман.
Собеседник НСН добавил, что защитит своего помощника в случае необходимости.
«Я не исключаю, что мой помощник предпримет какие-то меры в свою защиту, но, скорее всего, вполне самостоятельно. Если окажется, что ему нужно помочь, я, естественно, помогу», – подытожил он.
Ранее Вассерман обратился к Духовному управлению мусульман с критикой решения о награждении писательницы Фаузии Байрамовой медалью «За заслуги», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
