«Полагаю, резкая реакция вызвана тем, что Алаудинов мое сообщение не читал, он знает его только в пересказе – то ли неграмотном, то ли недобросовестном, но явно не соответствующим тексту. В частности, он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем. Хотя, естественно, если прочесть то, что я написал, вполне очевидно, что к нему у меня нет никаких претензий. Я только просил его признать, что эти деятели не имеют с ним прямых взаимоотношений и прямой защиты от него, что он и признал. Он сказал, что никого из них не знает. Думаю, что Апти Аронович рано или поздно прочтет мое письмо и поймет, что пересказавшие ему это письмо действовали недобросовестно», – сказал Вассерман.

Собеседник НСН добавил, что защитит своего помощника в случае необходимости.

«Я не исключаю, что мой помощник предпримет какие-то меры в свою защиту, но, скорее всего, вполне самостоятельно. Если окажется, что ему нужно помочь, я, естественно, помогу», – подытожил он.

Ранее Вассерман обратился к Духовному управлению мусульман с критикой решения о награждении писательницы Фаузии Байрамовой медалью «За заслуги», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

