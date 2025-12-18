«Неверно передали»: Вассерман пообещал защитить своего помощника от Алаудинова

Бурная реакция командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова могла быть вызвана непониманием сути обращения к нему, сказал НСН Анатолий Вассерман.

Командиру спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанту Апти Алаудинову, по всей видимости, неверно пересказали смысл обращения к нему, если он прочитает послание лично, то поймет, что претензий к нему нет. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Алаудинов ранее обратился в своем Telegram-канале к Вассерману со словами «спрашивалка не выросла» и пообещал «воздать по заслугам» помощнику депутата. Так Алаудинов отреагировал на депутатский запрос Вассермана, в котором парламентарий указал, что вокруг генерала «вьются хороводом» деятели, считающие его «инструментом для решения личных проблем с правосудием». При этом депутат отметил, что уважает главу «Ахмата». Вассерман предположил, что столь бурная реакция вызвана тем, что Алаудинов не читал его послание.

Алаудинов: Украина ведет информационную войну против «Ахмата»

«Полагаю, резкая реакция вызвана тем, что Алаудинов мое сообщение не читал, он знает его только в пересказе – то ли неграмотном, то ли недобросовестном, но явно не соответствующим тексту. В частности, он счел, что все, что я говорил об этой банде агрессивных блогеров, я сказал о нем. Хотя, естественно, если прочесть то, что я написал, вполне очевидно, что к нему у меня нет никаких претензий. Я только просил его признать, что эти деятели не имеют с ним прямых взаимоотношений и прямой защиты от него, что он и признал. Он сказал, что никого из них не знает. Думаю, что Апти Аронович рано или поздно прочтет мое письмо и поймет, что пересказавшие ему это письмо действовали недобросовестно», – сказал Вассерман.

Собеседник НСН добавил, что защитит своего помощника в случае необходимости.

«Я не исключаю, что мой помощник предпримет какие-то меры в свою защиту, но, скорее всего, вполне самостоятельно. Если окажется, что ему нужно помочь, я, естественно, помогу», – подытожил он.

Ранее Вассерман обратился к Духовному управлению мусульман с критикой решения о награждении писательницы Фаузии Байрамовой медалью «За заслуги», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

