Психиатр объяснил, как тревожность передается от родителей детям
Генетика определяет около половины особенностей личности человека, тогда как остальная часть формируется под влиянием окружающей среды, прежде всего воспитания. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр Антон Мокеев, объяснив, каким образом тревожность может передаваться от родителей детям.
По словам специалиста, сами по себе эмоции не являются проблемой — они необходимы человеку и заложены эволюционно. Опасность возникает, когда кратковременная эмоция, например тревога, превращается в устойчивое состояние тревожности. Такая особенность может быть как врожденной, так и приобретенной, а ее развитие во многом зависит от семейной среды и стиля воспитания.
Мокеев отметил, что дефицит заботы, насилие или эмоциональная холодность в семье способны усилить генетическую уязвимость, тогда как атмосфера поддержки и безопасности, напротив, может ее сгладить. Существенную роль играет и личный пример родителей. Тревожное поведение взрослых часто неосознанно копируется ребенком и закрепляется как норма.
В качестве помощи Мокеев назвал методы психотерапии, дыхательные практики и техники «заземления», а в более тяжелых случаях — работу со специалистом. Он отметил, что именно профессиональная поддержка помогает разорвать устойчивые негативные паттерны и вернуть человеку ощущение внутреннего равновесия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Неверно передали»: Вассерман пообещал защитить своего помощника от Алаудинова
- Психиатр объяснил, как тревожность передается от родителей детям
- Юрист оценил шансы Лурье взыскать моральный вред с Долиной
- Депутаты и букмекеры поспорили о пользе самозапрета на азартные игры
- Мясников объяснил россиянам, кто доживет до 120 лет
- Мошенники продают фальшивые полисы ОСАГО через поддельные сайты
- В Госдуме заявили об отсутствии реальной свободы слова на Западе
- Россиянам объяснили причину падения цен на iPhone 17 Pro
- Bloomberg узнал детали гарантий безопасности для Украины
- Россиянам назвали два способа, чтобы избежать похмелья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru