Психиатр объяснил, как тревожность передается от родителей детям

Генетика определяет около половины особенностей личности человека, тогда как остальная часть формируется под влиянием окружающей среды, прежде всего воспитания. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр Антон Мокеев, объяснив, каким образом тревожность может передаваться от родителей детям.

По словам специалиста, сами по себе эмоции не являются проблемой — они необходимы человеку и заложены эволюционно. Опасность возникает, когда кратковременная эмоция, например тревога, превращается в устойчивое состояние тревожности. Такая особенность может быть как врожденной, так и приобретенной, а ее развитие во многом зависит от семейной среды и стиля воспитания.