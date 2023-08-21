«Объявление войны?»: Расширение БРИКС всполошило Запад
Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, Китай видит в альянсе соперника G7, Индия сомневается, а Россия решила не отправлять Путина в ЮАР во избежание «casus belli».
В преддверии саммита БРИКС, стартующего в ЮАР 22 августа, заявки на вступление в организацию подали более 20 стран, при этом на Западе уже видят в ней реального соперника «Большой семерке» (G7).
Россию на форуме будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а вот президент РФ Владимир Путин не поехал в ЮАР на фоне ордера на его «арест», выданного Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
ВЫЗОВ ЗАПАДУ И СОМНЕНИЯ ИНДИИ
БРИКС – организация, созданная в 2006 году, в названии которой зашифрованы названия стран-участниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Перед саммитом, который пройдет в Южной Африке, официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Египет и Индонезия.
По данным Financial Times, Китай хочет расширить БРИКС, чтобы сделать блок полноценным соперником G7.
«Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее», - сказал изданию некий китайский чиновник.
При этом отмечается, что у Китая и Индии есть разногласия. Дели видит в организации «клуб, защищающий экономические интересы развивающихся стран», а Пекин – «политическую силу, которая открыто бросает вызов Западу».
Расширение БРИКС уже поддержали Россия, Китай, Бразилия и ЮАР. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что это «существенно укрепит» организацию и повысит «ее вес в мировых делах».
Перед началом саммита на Западе, да и на Востоке гадают, сколько новых страны примут на нем в организацию. По данным Financial Times, маловероятно, что приглашения получат все 23 страны, однако «несколько страны» все же могут войти в БРИКС.
Владимир Путин обсуждал в августе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вступление в блок этой страны, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддерживал появление в БРИКС ОАЭ, Саудовской Аравии. Аргентины, и Венесуэлы, напоминает «Коммерсантъ». При этом вступление в организацию. Ирана, Венесуэлы и Белоруссии могут болезненно воспринять на Западе,
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов говорил НСН, что расширение БРИКС может обернуться проблемами для участников альянса.
«БРИКС – это не организация, а своеобразный альянс государств, которые обладают максимально возможными в этом мире независимостью и суверенитетом. Они сами по себе очень мощные игроки на глобальном уровне. Что касается условных резервных валют, то дело продвигается не так хорошо. Сложные вопросы связаны и с выработкой совместной системы взаимных расчетов… Речь идет о расчетах в нацвалютах. Если на этом фоне начать резкое расширение стран БРИКС, то от этого вопросы решаться лучше не будут, а проблем по ходу дела может возникнуть больше», - пояснил Климов.
По его мнению, в БРИКС нельзя включать страны, входящие в НАТО или поддерживавшие санкции против нынешних стран-участниц организации.
БЕЗУМИЕ И CASUS BELLI
Президент РФ Владимир Путин не поедет в ЮАР. При этом, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия примет в нем полноценное участие: в Южную Африку приедет Сергей Лавров, а Путин будет «присутствовать» там в видеоформате.
Отказ российского лидера от поездки в ЮАР произошел на фоне дискуссий о том, должна дли ЮАР выполнять требование Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об «аресте Путина».
Президент ЮАР Рамафоса называл такой шаг «безрассудным и неконституционным», сравнивая его с «объявлением войны России».
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также рассуждал о «войне» в случае ареста главы ядерной державы в какой-либо из стран.
«Ордеры, прокуроры, процессы против России – всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И всё же надо помнить – это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli (повод для объявления войны – прим. НСН)», - философствовал Дмитрий Анатольевич в этой связи.
Сенатор Константин Долгов в интервью НСН называл «безумием» возможную попутку ареста Путина в ЮАР.
«Президент будет решать сам, ехать ему или нет. Попытаться арестовать президента РФ – это безумие. Ордер МУС – это маразм абсолютно убогой организации, она никогда не была дееспособной, это самоунижение. Арест президента и руководителя ведущей ядерной державы – это что-то трудно поддающееся осмыслению», - возмущался Долгов.
Со своей стороны, завкафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в беседе с НСН советовал Путину «не рисковать».
«Если есть риски минимальные, то не стоит рисковать, особенно в наше непростое время. С другой стороны, есть определенные обязательства в рамках международных соглашений между Россией и другими странами. Так или иначе, идут определенные политические игры, результат которых пока неясен и скрыт. Для ЮАР есть определенные рычаги давления со стороны мировой политической общественности... Но мир сейчас стал рассматривать не однополярную, а многополярную модель», - отмечал Сурма
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.
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