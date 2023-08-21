«Объявление войны?»: Расширение БРИКС всполошило Запад

ВЫЗОВ ЗАПАДУ И СОМНЕНИЯ ИНДИИ

БРИКС – организация, созданная в 2006 году, в названии которой зашифрованы названия стран-участниц: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Перед саммитом, который пройдет в Южной Африке, официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Египет и Индонезия.

По данным Financial Times, Китай хочет расширить БРИКС, чтобы сделать блок полноценным соперником G7.

«Если мы расширим БРИКС, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда наш коллективный голос в мире станет сильнее», - сказал изданию некий китайский чиновник.

При этом отмечается, что у Китая и Индии есть разногласия. Дели видит в организации «клуб, защищающий экономические интересы развивающихся стран», а Пекин – «политическую силу, которая открыто бросает вызов Западу».

Расширение БРИКС уже поддержали Россия, Китай, Бразилия и ЮАР. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что это «существенно укрепит» организацию и повысит «ее вес в мировых делах».

Перед началом саммита на Западе, да и на Востоке гадают, сколько новых страны примут на нем в организацию. По данным Financial Times, маловероятно, что приглашения получат все 23 страны, однако «несколько страны» все же могут войти в БРИКС.

Владимир Путин обсуждал в августе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси вступление в блок этой страны, а президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддерживал появление в БРИКС ОАЭ, Саудовской Аравии. Аргентины, и Венесуэлы, напоминает «Коммерсантъ». При этом вступление в организацию. Ирана, Венесуэлы и Белоруссии могут болезненно воспринять на Западе,

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов говорил НСН, что расширение БРИКС может обернуться проблемами для участников альянса.

«БРИКС – это не организация, а своеобразный альянс государств, которые обладают максимально возможными в этом мире независимостью и суверенитетом. Они сами по себе очень мощные игроки на глобальном уровне. Что касается условных резервных валют, то дело продвигается не так хорошо. Сложные вопросы связаны и с выработкой совместной системы взаимных расчетов… Речь идет о расчетах в нацвалютах. Если на этом фоне начать резкое расширение стран БРИКС, то от этого вопросы решаться лучше не будут, а проблем по ходу дела может возникнуть больше», - пояснил Климов.

По его мнению, в БРИКС нельзя включать страны, входящие в НАТО или поддерживавшие санкции против нынешних стран-участниц организации.