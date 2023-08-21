СМИ: КНР может призвать группу БРИКС стать соперником G7

КНР подтолкнет блок к тому, чтобы стать полноценным соперником G7, поскольку лидеры стран БРИКС собираются обсудить «крупнейшее расширение» группы за более чем десятилетие. Китайский чиновник заявил, если БРИКС расширится, чтобы на него приходилась такая же доля мирового ВВП, как и на G7, тогда коллективный голос в мире станет сильнее.

Издание отмечает, что между Китаем и Индией нарастает напряженность по поводу цели расширения БРИКС.

Как стало известно ранее китайские власти поддерживают процесс расширения БРИКС и приветствует вступление новых стран в объединение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

