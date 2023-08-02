«Больше проблем»: В Совфеде усомнились в пользе расширения БРИКС
Вопрос расширения БРИКС решается консенсусом всех членов альянса, отметил в эфире НСН сенатор Андрей Климов. Однако, по его словам, расширение вряд ли решит сложные вопросы внутри объединения.
Если БРИКС начнет резко расширяться, то у альянса может возникнуть больше проблем, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов.
Накануне сообщалось, что в БРИКС возникли разногласия по поводу возможного расширения объединения. Сейчас в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но присоединиться хотят еще десятки стран, в том числе Мексика, Иран, Индонезия, Боливия, Алжир, Аргентина. По данным Reuters, резко против расширения выступает Бразилия: там считают, что БРИКС в таком случае потеряет авторитет. При этом за расширение выступает Китай. Климов считает, что резкое расширение альянса вряд ли пойдет на пользу.
«БРИКС – это не организация, а своеобразный альянс государств, которые обладают максимально возможными в этом мире независимостью и суверенитетом. Они сами по себе очень мощные игроки на глобальном уровне. Поэтому альянс БРИКС основан на принципе консенсуса: только тогда, когда все согласны, принимаются те или иные решения. Что касается условных резервных валют, то дело продвигается не так хорошо. Сложные вопросы связаны и с выработкой совместной системы взаимных расчетов… Речь идет о расчетах в нацвалютах. Если на этом фоне начать резкое расширение стран БРИКС, то от этого вопросы решаться лучше не будут, а проблем по ходу дела может возникнуть больше», - сказал Климов.
При этом он отметил, что страны, которые хотят вступить в БРИКС, не должны быть членами НАТО. Кроме того, по его словам, среди таких стран не должно быть тех, кто уже ввел или может ввести санкции против России и других членов БРИКС.
«Некоторые страны мира вполне могли бы быть членами БРИКС. При этом эти страны, на мой взгляд, ни в коем случае не должны входить в такие блоки, как НАТО. Среди этих стран не должны быть и те, кто уже ввел или может ввести противоправные санкции в отношении любой из стран БРИКС. Есть такие желающие, кто поддерживает санкции, но стремятся в БРИКС», - резюмировал Климов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в рамках БРИКС есть нюансы в плане расширения объединения, они будут обсуждаться в ходе саммита.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. На нем будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД России Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщал, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции, передает «Радиоточка НСН».
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