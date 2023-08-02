«Больше проблем»: В Совфеде усомнились в пользе расширения БРИКС

Если БРИКС начнет резко расширяться, то у альянса может возникнуть больше проблем, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в интервью НСН. Он объяснил, что сегодня у объединения есть сложные вопросы, связанные, в частности, с совместной системой взаимных расчетов.

Накануне сообщалось, что в БРИКС возникли разногласия по поводу возможного расширения объединения. Сейчас в него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но присоединиться хотят еще десятки стран, в том числе Мексика, Иран, Индонезия, Боливия, Алжир, Аргентина. По данным Reuters, резко против расширения выступает Бразилия: там считают, что БРИКС в таком случае потеряет авторитет. При этом за расширение выступает Китай. Климов считает, что резкое расширение альянса вряд ли пойдет на пользу.