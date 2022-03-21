«Отразится на людях»: России предрекли протесты после отказа от прямых выборов губернаторов
Тонкости выбора поймут далеко не все, однако заметно повысится накал политической борьбы при выборах в региональные парламенты, заявил НСН политолог Дмитрий Журавлев.
Если власти России примут решение об отказе от прямых выборов губернаторов, то это может спровоцировать протесты населения, потому что новые главы регионов с большой вероятностью будут вести политику не в интересах народа, заявил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В России могут отказаться от прямых выборов губернаторов в ряде регионов в сентябре этого года, пишут «Коммерсантъ». Отмечается, что такое предложение выдвинули губернаторы на фоне сложившейся экономической ситуации из-за спецоперации на Украине. Так, губернаторам могут дать возможность перейти на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания.
«Население, в основном, воспримет (отмену прямого голосования – прим. НСН) спокойно. Сразу люди разницы не почувствуют. Да, прямые выборы более демократичны, но эти тонкости обычные люди сразу не поймут. Непосредственно на цене сахара это не отразится. Новая система будет не сразу играть роль в жизни конкретного человека. Но когда новый губернатор, исходя из того, что ему не надо избираться напрямую, начнет принимать непопулярные решения, вот тогда это и отразится на людях. Протесты, может быть, будут, но это будут протесты именно политически активного населения, которое будет понимать разницу между двумя вариантами выборов», - сказал Журавлев.
По его словам, если решение об отказе от прямых выборов будет принято, то в некоторых регионах с большой вероятностью могут смениться губернаторы.
«Например, во Владимире законодательное собрание и губернатор от разных партий. Если там будут через заксобрание избирать, то будет уже другой губернатор», - сказал Журавлев.
Политолог также отметил, что губернаторы избираются на прямых выборах не во всех регионах России. Он подчеркнул, что при принятии инициативы ключевыми выборами станут выборы именно в законодательное собрание.
«В России не везде губернаторы избираются. Речь идет о том, чтобы практику одних регионов распространить на другие. В целом ряде регионов губернаторы избираются законодательным собранием, это зависит от устава региона. Если это произойдет, то будет экономия денег, времени и сил. Но тогда регионы станут парламентскими институтами, посмотрим, что это даст. Ключевыми выборами тогда будут выборы в законодательное собрание. Это значит, что главная драка перейдет из губернаторских выборов, которые сейчас значимы, на уровень парламентских выборов», - резюмировал Журавлев.
Единый день голосования (ЕДГ) в России назначен на 11 сентября. Планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве.
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