«Отразится на людях»: России предрекли протесты после отказа от прямых выборов губернаторов

По его словам, если решение об отказе от прямых выборов будет принято, то в некоторых регионах с большой вероятностью могут смениться губернаторы.

«Например, во Владимире законодательное собрание и губернатор от разных партий. Если там будут через заксобрание избирать, то будет уже другой губернатор», - сказал Журавлев.

Политолог также отметил, что губернаторы избираются на прямых выборах не во всех регионах России. Он подчеркнул, что при принятии инициативы ключевыми выборами станут выборы именно в законодательное собрание.