«Уникальный регион»: Сенатор назвала преимущества нового города в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов 17 января заявил, что новый город на 50 тысяч человек может расположиться на западном побережье Крыма в Сакском или в Симферопольском районе. Предложение о его строительстве намерены внести в правительство до 1 апреля.

«Твердо уверена, что, если Аксенов сказал, что город будет, значит будет. Это будет не просто город, а город-сад. Совершенно очевидно, что актуальность Крыма возрастает, потому что это единственный регион в Европе, который обладает уникальными климатическими особенностями. Именно поэтому сегодня разрабатывается стратегия развития субъекта. Так или иначе, все, что делается в республике, делается с согласия людей и с их инициативы, просто так Аксенов бы не озвучил такую идею. Название новым городам, которые закладываются в Крыму, будут давать люди, которые живут на этой земле», - сказала Ковитиди.