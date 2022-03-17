«Уникальный регион»: Сенатор назвала преимущества нового города в Крыму
Новый город в Крыму скоро построят, а название для него выберут жители полуострова, заявила НСН Ольга Ковитиди.
Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заверила, что на полуострове нет никаких экономических и социальных проблем, а новый город, который планируют там построить, будет настоящим садом.
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 января заявил, что новый город на 50 тысяч человек может расположиться на западном побережье Крыма в Сакском или в Симферопольском районе. Предложение о его строительстве намерены внести в правительство до 1 апреля.
«Твердо уверена, что, если Аксенов сказал, что город будет, значит будет. Это будет не просто город, а город-сад. Совершенно очевидно, что актуальность Крыма возрастает, потому что это единственный регион в Европе, который обладает уникальными климатическими особенностями. Именно поэтому сегодня разрабатывается стратегия развития субъекта. Так или иначе, все, что делается в республике, делается с согласия людей и с их инициативы, просто так Аксенов бы не озвучил такую идею. Название новым городам, которые закладываются в Крыму, будут давать люди, которые живут на этой земле», - сказала Ковитиди.
По ее словам, население Крыма будет непременно расти, поэтому необходимо создать максимально комфортные условия для жизни в городах полуострова.
«Эта инициатива уже разрабатывалась после воссоединения Крыма с Россией. В Крым вложено на сегодня уже более одного триллиона рублей. Это огромные колоссальные деньги, которые вкладываются в республику. Население Крыма будет расти и необходимо продумать вопрос того, чтобы всем людям, которые проживают на полуострове, было комфортно. Крым смотрит в будущее, там нет нерешенных проблем. Есть только вопросы, но мы знаем, как их нужно решать», - резюмировала Ковитиди.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действие государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года.
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