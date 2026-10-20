Минтранс подготовил правила техосмотра автомобилей вне пунктов ТО

Проводить техосмотр на передвижных линиях разрешат в регионах и муниципалитетах, где не хватает пунктов ТО, на предприятиях (для машин, не выезжающих на дороги общего пользования) и в местах, расположенных более чем в 100 км от ближайшего места техосмотра.



Оператор линии сможет работать в границах субъекта, где находится его точка. Он должен подать заявление в электронной форме через «Госуслуги» или региональные порталы. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней.



Сведения о согласовании внесут в специальный реестр. По запросу предоставят выписку с QR-кодом. Адреса и координаты мест проведения техосмотра, а также график работы передвижной линии согласуют с уполномоченным органом субъекта.



При проведении техосмотра на такой точке должны выполнять все процедуры для тех категорий транспорта, которые оператор вправе обслуживать с учетом условий эксплуатации, включая климатические, установленные изготовителем линии и средств диагностирования.



Ранее Минтранс предлагал изменить другие правила процедуры с 2027 года.

