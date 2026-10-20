Минтранс подготовил правила техосмотра автомобилей вне пунктов ТО
Минтранс составил правила проведения техосмотра вне пунктов технического осмотра с использованием передвижных диагностических линий. Планируется, что приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года и будет действовать шесть лет. Документ появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проводить техосмотр на передвижных линиях разрешат в регионах и муниципалитетах, где не хватает пунктов ТО, на предприятиях (для машин, не выезжающих на дороги общего пользования) и в местах, расположенных более чем в 100 км от ближайшего места техосмотра.
Оператор линии сможет работать в границах субъекта, где находится его точка. Он должен подать заявление в электронной форме через «Госуслуги» или региональные порталы. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней.
Сведения о согласовании внесут в специальный реестр. По запросу предоставят выписку с QR-кодом. Адреса и координаты мест проведения техосмотра, а также график работы передвижной линии согласуют с уполномоченным органом субъекта.
При проведении техосмотра на такой точке должны выполнять все процедуры для тех категорий транспорта, которые оператор вправе обслуживать с учетом условий эксплуатации, включая климатические, установленные изготовителем линии и средств диагностирования.
Ранее Минтранс предлагал изменить другие правила процедуры с 2027 года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта
- Минтранс подготовил правила техосмотра автомобилей вне пунктов ТО
- В 44 регионах РФ заключили соглашения о стабилизации цен на топливо
- «Незрелый вкус»: Лисовец объяснил интерес молодежи к подделкам известных брендов
- Трамп: встреча Путина и Зеленского необязательна для украинского урегулирования
- Права не помогут: Почему курьерам на электровелосипедах не место на дороге
- Минздрав РФ расширил перечень орфанных заболеваний
- Американец Хелали рассказал о подготовке к службе в спецназе «Ахмат»
- Где молодежь? Фитнес-клубы в России чаще посещают люди старше 30 лет
- Премьер Норвегии заявил, что Уиткофф в среду отправится в Санкт-Петербург