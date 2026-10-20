Чаще всего аналоги известных брендов выбирает молодежь или возрастные покупатели с незрелым вкусом, пытаясь самоутвердиться за счет одежды. Об этом НСН заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

В России вырос спрос на аналоги популярных брендов, сообщили в компании «Авито». Так, сейчас на площадке размещено около 30 тысяч объявлений об одежде и аксессуарах с ключевым словом «аналог». Больше всего таких предложений в мужской одежде (около восьми тысяч объявлений), в женской одежде — порядка шести тысяч объявлений, пояснили представители сервиса. Лисовец отметил, что чаще всего такие подделки покупает молодежь в попытке самоутвердиться.

«В эпоху социальных сетей красоваться в кадре с дорогой брендовой сумкой, ремнем, кроссовками — абсолютная норма среди молодежи. Так было и в 2000-е, и в 1990-е годы, словом, всегда. Самоутверждаться через одежду — это наиболее простой путь. Любовь к подделкам связана с внутренним и умственным развитием. Чем человек более взрослый, тем больше он уважает себя и носит просто хорошие вещи. Если человек не очень развивается, ему может быть и 30, и 35 лет, но если он все еще пытается впечатлить мир логотипами, он продолжает покупать аналоги. Но таких возрастных покупателей, как правило, мало. В основном же это молодежь, которой нужно самоутвердиться», — сказал Лисовец.