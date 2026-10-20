«Незрелый вкус»: Лисовец объяснил интерес молодежи к подделкам известных брендов
Поскольку почти всегда подделываются массовые товары, такие как сумки или футболки, по качеству их часто сложно отличить от оригинала, сказал НСН Владислав Лисовец.
Чаще всего аналоги известных брендов выбирает молодежь или возрастные покупатели с незрелым вкусом, пытаясь самоутвердиться за счет одежды. Об этом НСН заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
В России вырос спрос на аналоги популярных брендов, сообщили в компании «Авито». Так, сейчас на площадке размещено около 30 тысяч объявлений об одежде и аксессуарах с ключевым словом «аналог». Больше всего таких предложений в мужской одежде (около восьми тысяч объявлений), в женской одежде — порядка шести тысяч объявлений, пояснили представители сервиса. Лисовец отметил, что чаще всего такие подделки покупает молодежь в попытке самоутвердиться.
«В эпоху социальных сетей красоваться в кадре с дорогой брендовой сумкой, ремнем, кроссовками — абсолютная норма среди молодежи. Так было и в 2000-е, и в 1990-е годы, словом, всегда. Самоутверждаться через одежду — это наиболее простой путь. Любовь к подделкам связана с внутренним и умственным развитием. Чем человек более взрослый, тем больше он уважает себя и носит просто хорошие вещи. Если человек не очень развивается, ему может быть и 30, и 35 лет, но если он все еще пытается впечатлить мир логотипами, он продолжает покупать аналоги. Но таких возрастных покупателей, как правило, мало. В основном же это молодежь, которой нужно самоутвердиться», — сказал Лисовец.
Впрочем, отметил собеседник НСН, многие аналоги могут по качеству не уступать оригинальным вещам.
«Подделываются в основном популярные товары: ремешки, сумки, футболки, но никак не что-то эксклюзивные. Такие вещи научились подделывать так, что отличить их от оригинала иногда очень сложно, они бывают невероятно хорошего качества. Отличить их порой под силу только суперэксперту», — добавил он.
В заключение Лисовец призвал россиян ценить и уважать себя и не гнаться за брендами.
«Наверное, не стоит никого пытаться удивлять, работать на публику. Нужно принять себя и не кичиться ценником и шмотками. Как только вы начнете ценить и уважать себя, вам не нужны будут все эти атрибуты. Если же вы можете себе позволить носить брендовые вещи, дойдите до того момента, пока вы начнете носить настоящее», — подчеркнул собеседник НСН.
Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил, что бренды, которые ушли из России, теперь не отвечают за подделки своих товаров, поэтому число такой продукции на рынке возросло.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МИД РФ осудил выдачу в США ордера на арест Кастро
- НАТО хочет усилить свое присутствие в Черном море
- Мирошник рассказал, на что Киев направил новые деньги от Запада
- В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта
- Минтранс подготовил правила техосмотра автомобилей вне пунктов ТО
- В 44 регионах РФ заключили соглашения о стабилизации цен на топливо
- «Незрелый вкус»: Лисовец объяснил интерес молодежи к подделкам известных брендов
- Трамп: встреча Путина и Зеленского необязательна для украинского урегулирования
- Права не помогут: Почему курьерам на электровелосипедах не место на дороге
- Минздрав РФ расширил перечень орфанных заболеваний