НАТО хочет усилить свое присутствие в Черном море

НАТО направит в район Черного моря дополнительные силы и средства, включая ресурсы для наблюдения, разведки и криминалистического анализа. Об этом в соцсети X сообщила официальный представитель блока Эллисон Харт.

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По ее словам, 20 октября послы стран-участниц альянса встретились в рамках Североатлантического совета и обсудили вопросы безопасности в регионе.

Харт уточнила, что объединение уже усилило присутствие на восточном фланге, в том числе за счет развертывания средств борьбы с беспилотниками.

Ранее главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич представлял план по отражению потенциального нападения России.

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ФОТО: ТАСС / Federico Gambarini / dpa
ТЕГИ:Черное МореНАТО

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