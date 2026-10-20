НАТО хочет усилить свое присутствие в Черном море
НАТО направит в район Черного моря дополнительные силы и средства, включая ресурсы для наблюдения, разведки и криминалистического анализа. Об этом в соцсети X сообщила официальный представитель блока Эллисон Харт.
По ее словам, 20 октября послы стран-участниц альянса встретились в рамках Североатлантического совета и обсудили вопросы безопасности в регионе.
Харт уточнила, что объединение уже усилило присутствие на восточном фланге, в том числе за счет развертывания средств борьбы с беспилотниками.
Ранее главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич представлял план по отражению потенциального нападения России.
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