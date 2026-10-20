В 44 регионах РФ заключили соглашения о стабилизации цен на топливо
В 44 регионах России заключили 125 соглашений о стабилизации цен на топливо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.
По данным главы ведомства, все оформили региональные органы власти и независимые АЗС. Работа в этом направлении продолжается, добавил он.
Также Шаскольский объяснил, что антимонопольная служба видит сдерживание цен на топливо благодаря подобным соглашениям.
Недавно писали, что в правительстве Российской Федерации отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива.
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