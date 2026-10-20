В 44 регионах РФ заключили соглашения о стабилизации цен на топливо

По данным главы ведомства, все оформили региональные органы власти и независимые АЗС. Работа в этом направлении продолжается, добавил он.



Также Шаскольский объяснил, что антимонопольная служба видит сдерживание цен на топливо благодаря подобным соглашениям.



Недавно писали, что в правительстве Российской Федерации отметили стабилизацию ситуации на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива.

