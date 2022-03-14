Путин подписал закон для повышения устойчивости региональных бюджетов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который был разработан для предоставления бюджету внебюджетного фонда РФ субвенций из бюджетов субъектов, что позволит укрепить региональные бюджеты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что закон позволит субъектам РФ передавать бюджетные ассигнования Пенсионному фонду для предоставления мер социальной поддержки регионального уровня.
На сегодняшний день эти расходы относятся к обязательствам субъектов и иногда софинансируются из федерального бюджета.
Сообщается, что закон до 1 января 2023 года снимает ограничения на размер резервных фондов для субъектов РФ и муниципальных образований для исполнения первоочередных расходных обязательств - например, по расчетам по зарплате.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который разрешает физическим лицам за валюту приобретать у уполномоченных банков золотые слитки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru