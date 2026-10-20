Мирошник рассказал, на что Киев направил новые деньги от Запада

Мирошник уточнил, что с начала года зафиксировали удары ВСУ почти по 280 машинам с мирным населением. По словам дипломата, речь идет об одном из направлений новой террористической деятельности Украины.



По его словам, во многих городах из соображений безопасности отказались от общественного транспорта. В Энергодаре количество прилетов «просто зашкаливало». Там оставили автобусы, которые возят рабочих на ЗАЭС, но по ним и остановкам тоже наносят удары. Посол назвал такую тактику крайне циничной.



Ранее сообщали, что Евросоюз собирался выделить Украине €3 млрд на беспилотники и ракеты.

