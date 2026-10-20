В Госдуму внесли проект о налоговом вычете за содержание животных из приюта

Он предлагает дополнить статью 219 Налогового кодекса. К расходам, которые можно будет заявить, относятся покупка кормов, препаратов, средств от паразитов, гигиены и ухода, оплата ветеринарных услуг, вакцинации, стерилизации и маркирования.



Сумму расходов ограничили в 50 тыс. рублей в год на каждое животное с учетом общего лимита по социальным вычетам. Максимально вернуть можно до 6,5 тыс. рублей за год.



Подтвердить право на вычет помогут договор или акт передачи питомца из приюта и документы о фактических расходах. Он не будет распространяться на траты, оплаченные работодателем, из бюджетов, грантов или субсидий.



По оценке авторов, ежегодно из российских приютов новый дом находят от 40 до 60 тыс. животных.



Выпадающие доходы бюджета в первый год могут составить 260-390 млн рублей, во второй — 520-780 млн, с третьего года — 780 млн-1,17 млрд рублей.



Ранее ветеринар рассказал, как выбрать питомца из приюта.

