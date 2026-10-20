МИД РФ осудил выдачу в США ордера на арест Кастро
МИД России осудил выдачу в Майами ордера на арест кубинского политика Рауля Кастро. В ведомстве заявили, что это решение вызывает категорическое неприятие и решительное осуждение.
По словам дипломатов, политическая и правовая оценка событий февраля 1996-го уже содержится в резолюции Совбеза ООН 1067 от 26 июля того же года. Речь идет о двух сбитых тогда самолётах, которые Штаты вменяют в вину лично Кастро.
В ней нет призывов привлекать кого-либо к персональной ответственности. Это означает согласие Совета, включая США, что инцидент исчерпан. Выдвижение обвинения спустя почти 30 лет в МИД назвали местью антикубинского лобби Майами.
В ведомстве предупредили, что нагнетание обстановки вокруг республики может дестабилизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн. В случае социального взрыва возможна массовая миграция кубинцев в соседние страны.
В МИД РФ добавили, что Москва подтвердила солидарность с правительством Кубы и пожелала Раулю Кастро «здоровья, мужества и крепости духа».
На днях подробно рассказывали об ордере на арест экс-главы карибской республики.
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