СМИ: В России рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов
Федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в некоторых регионах России в сентябре 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Отмечается, что такое предложение выдвинули несколько губернаторов на фоне сложившейся экономической ситуации из-за спецоперации на Украине. Так, на проведение выборов потребуется значительное количество денежных средств.
Источники отмечают, что если власти разрешат отказаться от прямых выборов, то губернаторам, скорее всего, дадут возможность перейти в своих регионах на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания.
Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. В свою очередь завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+31 035 / сут.
Умерли
364 тыс.+434 / сут.
Выздоровели
16,2 млн+74 675 / сут.
- ГСЧС Украины: Утечка аммиака в Сумах локализована
- СМИ: Китай продолжил сближение с Россией несмотря на давление США
- В Крыму рекомендовали Украине «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова
- Первый зампред Швецов покинет Центробанк
- В России появится система блокировки спам-звонков и SMS
- Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию
- Дегтярев обнародовал «пророчество» Жириновского о желании НАТО завладеть Крымом
- В Ростове-на-Дону 13 человек госпитализировали после прорыва теплотрассы
- Утечка аммиака произошла на химзаводе в Сумах
- Псаки: Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru