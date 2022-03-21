СМИ: В России рассмотрят возможность отказа от прямых выборов губернаторов

Отмечается, что такое предложение выдвинули несколько губернаторов на фоне сложившейся экономической ситуации из-за спецоперации на Украине. Так, на проведение выборов потребуется значительное количество денежных средств.

Источники отмечают, что если власти разрешат отказаться от прямых выборов, то губернаторам, скорее всего, дадут возможность перейти в своих регионах на систему избрания глав регионов депутатами заксобрания.

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупреждал, что санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году. В свою очередь завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта.

