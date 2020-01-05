Отомстит ли Иран США за убийство генерала Сулеймани?
Страноведы объяснили в эфире НСН недоверие иранского командующего к угрозам Трампа нанести удары по 52 объектам в Иране и рассказали об эвакуации американцев из Ирака.
Командующий иранской армией Абдулрахим Мусави выразил сомнение в реалистичности намерения Соединенных Штатов нанести удары по 52 объектам на территории страны, сообщает IRIB. Он заявил, что Америке вряд ли хватит смелости «сделать это в ходе возможного конфликта в будущем».
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН отметил, что США плохо представляют, как вести себя в конфликте с Ираном.
«Хуже всего, что вся эта ситуация завязана на американскую внутреннюю политику – на президентскую избирательную кампанию. Тут большая часть политического фарса, часть - предвыборной риторики и только 10-20 процентов – международных отношений. Ни Ирану, ни самим Соединенным Штатам широкомасштабная война не нужна.
А вот безрассудные действия от ввода войск США в регион уже налицо. Соединенные Штаты порядка трех тысяч человек дополнительного контингента уже направили на Ближний Восток. И мы видим, что произошло в Иране», - отметил американист.
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН поспорила с коллегой. Она заявила, что США покидает Ирак, способствуя таким образом, укреплению международных позиций Ирана. Востоковед также разъяснила, почему командующий иранской армией Абдулрахим Мусави сомневается в серьезности заявления президента США Дональда Трампа разбомбить 52 иранских объекта.
«Нанести ракетный удар по Ирану довольно затруднительно – он обладает достаточной возможностью защитить себя, обладает системами С-300, может постараться задействовать объекты, которые принадлежат России или Армении, с общей системой ПВО и ПРО. Поэтому заявление командующего иранской армией – это не пустое надувание щек.
Думаю, и американцы вряд ли решатся на ракетный удар по Ирану. Идет эвакуация американцев из Багдада (Ирак). В данном случае речь не только о сотрудниках посольства, но вертолетами вывозят документы. Американцы уходят из региона. Это очевидно», - отметила арабист.
При этом Юрий Рогулев не сомневается, что Иран ответит США за убийство генерала КСИР Касема Сулеймани.
«Для этого у Ирана есть много инструментов. Ему не обязательно самому это делать – есть масса сторонников, представителей довольно радикальных религиозных структур. Где и как будет нанесен удар Ираном, сказать трудно. Это может быть Израиль, американские базы в других странах. Будем надеяться, чтоб обе стороны будут придерживаться логики, хотя, конечно, действия США в отношении Ирана безрассудны», - заявил политолог.
Каринэ Геворгян в эфире поддержала выводы американиста.
«США перешли красную черту. Иранцы подняли 4 января в Куме красный флаг, что означает организацию мести. Какова она будет? На одном из сайтов мне удалось найти информацию, что Иран уже нанес 23 ракетных удара по американским объектам в Ираке», - сообщила эксперт.
Также, по мнению востоковеда, Совбезу ООН, несмотря на то, что организация превратилась в декорацию, считает эскперт, придется соблюдать дипломатические формальности и отреагировать на недавнее обращение Ирака по поводу несанкционированного убийства Соединенными Штатами иранского генерала Сулеймани – ООН ждет большая международная дискуссия.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН спрогнозировал возможные последствия развития событий на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
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