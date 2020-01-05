Отомстит ли Иран США за убийство генерала Сулеймани?

Командующий иранской армией Абдулрахим Мусави выразил сомнение в реалистичности намерения Соединенных Штатов нанести удары по 52 объектам на территории страны, сообщает IRIB. Он заявил, что Америке вряд ли хватит смелости «сделать это в ходе возможного конфликта в будущем».

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН отметил, что США плохо представляют, как вести себя в конфликте с Ираном.

«Хуже всего, что вся эта ситуация завязана на американскую внутреннюю политику – на президентскую избирательную кампанию. Тут большая часть политического фарса, часть - предвыборной риторики и только 10-20 процентов – международных отношений. Ни Ирану, ни самим Соединенным Штатам широкомасштабная война не нужна.

А вот безрассудные действия от ввода войск США в регион уже налицо. Соединенные Штаты порядка трех тысяч человек дополнительного контингента уже направили на Ближний Восток. И мы видим, что произошло в Иране», - отметил американист.