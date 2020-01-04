Кадыров прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на ликвидацию силами Соединенных Штатов Америки иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, пишут Известия, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.
«Это не может остaвить никого рaвнодушным», — цитирует словa Кaдыровa Газета.ру.
Чеченский глaвa тaкже нaпомнил, что предстaвители российского МИД и должностные лицa России вырaжaют озaбоченность в связи с произошедшим.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара Пентагона вблизи международного аэропорта Багдада. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.
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