Кадыров прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

4 января 202010:21

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на ликвидацию силами Соединенных Штатов Америки иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, пишут Известия, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.

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«Это не может остaвить никого рaвнодушным», — цитирует словa Кaдыровa Газета.ру.

Чеченский глaвa тaкже нaпомнил, что предстaвители российского МИД и должностные лицa России вырaжaют озaбоченность в связи с произошедшим.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара Пентагона вблизи международного аэропорта Багдада. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.

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