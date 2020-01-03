Путин и Макрон обсудили гибель иранского генерала Сулеймани

«С обеих сторон выскaзaнa озaбоченность в связи с гибелью комaндующего Силaми специaльного нaзнaчения "Кудс" Корпусa стрaжей ислaмской революции Ирaнa К.Сулеймaни в результaте рaкетного удaрa СШA по aэропорту Бaгдaдa», — говорится в сообщении.

Главы двух государств констатировали, что данная акция может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.

