Эксперт заявил о провале политики США в Иране

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на ликвидацию силами Соединенных Штатов Америки иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, пишут Известия, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.

«Это не может остaвить никого рaвнодушным», — цитирует словa Кaдыровa Газета.ру.

Чеченский глaвa тaкже нaпомнил, что предстaвители российского МИД и должностные лицa России вырaжaют озaбоченность в связи с произошедшим.

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН спрогнозировал возможные последствия развития событий на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«Сейчас все зависит, выполнит ли Ирак угрозы о терактах в отношении Америки. Если это произойдет, США придется каким-то образом реагировать, и дело может дойти до серьезных военных столкновений. Думаю, Иран понимает, что в этой войне он проиграет. Будем смотреть, насколько холодный рассудок и стратегическое мышление иранского руководства могут победить желание отомстить.

Главным результатом операции США по уничтожению генерала Сулеймани будет большая вероятность вывода американских войск из Ирака, о чем уже говорит исполняющий обязанности премьера страны Адель Абд аль-Махди. Он сказал, что на ближайшем заседании парламента будет рассмотрен вопрос о призыве к президенту США Дональду Трампу о полном выводе американских войск. Там сейчас находится порядка пяти тысяч военных. Есть несколько военных баз. Их попросят свернуть и уйти в Америку», - считает эксперт.