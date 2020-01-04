Эксперт заявил о провале политики США в Иране
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН пояснил, с чем связан провал международной политики США на Ближнем Востоке.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем Telegram-канале на ликвидацию силами Соединенных Штатов Америки иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, пишут Известия, действия Вашингтона могут привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке.
«Это не может остaвить никого рaвнодушным», — цитирует словa Кaдыровa Газета.ру.
Чеченский глaвa тaкже нaпомнил, что предстaвители российского МИД и должностные лицa России вырaжaют озaбоченность в связи с произошедшим.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН спрогнозировал возможные последствия развития событий на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
«Сейчас все зависит, выполнит ли Ирак угрозы о терактах в отношении Америки. Если это произойдет, США придется каким-то образом реагировать, и дело может дойти до серьезных военных столкновений. Думаю, Иран понимает, что в этой войне он проиграет. Будем смотреть, насколько холодный рассудок и стратегическое мышление иранского руководства могут победить желание отомстить.
Главным результатом операции США по уничтожению генерала Сулеймани будет большая вероятность вывода американских войск из Ирака, о чем уже говорит исполняющий обязанности премьера страны Адель Абд аль-Махди. Он сказал, что на ближайшем заседании парламента будет рассмотрен вопрос о призыве к президенту США Дональду Трампу о полном выводе американских войск. Там сейчас находится порядка пяти тысяч военных. Есть несколько военных баз. Их попросят свернуть и уйти в Америку», - считает эксперт.
Эдуард Лозанский считает, что вывод американских войск из Ирака и угроза эскалации конфликта с Ираном и Ираком – результат недальновидной политики бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который развязал бессмысленную войну в Ираке.
«Вывод войск США из Ирака будет доказательством полного провала той самой операции, которую начал Джордж Буш-младший в 2003 году. Эта война привела к потерям сотен тысяч иракцев, нескольким тысячам американских солдат, истрачено более триллиона долларов. И, в результате, возросло влияние Ирана. Кстати, об этом говорил Трамп во время своей первой избирательной кампании, когда отметил, что ИГИЛ была создана после вторжения американцев в Ирак.
Полный провал, как с точки зрения гуманитарной миссии – продвижение демократии на Ближнем Востоке, - так и по геостратегическим позициям США. Теперь Трампу приходится расплачиваться за те грехи, которые совершил его предшественник Джордж Буш», - отметил собеседник НСН.
По мнению президента Американского университета в Москве, постоянное нарушение норм международного права, которое США в очередной раз продемонстрировали, проведя операцию по уничтожению генерала Сулеймани без санкции ООН, свидетельствует также об ущербности международной политики Соединенных Штатов.
«Ни одна военная операция США, кроме афганской, не была санкционирована ООН. Америка привыкла действовать, как считает нужным. Ничего нового здесь нет. Приносит ли это преимущество США? Мы видим, что не приносит, более того, мы видим поражение американской внешней политики на примере ситуации с Ираном. За последние 20-30 лет нельзя указать ни на один регион планеты, где бы американская внешняя политика принесла успех. Вывод войск из Ирака также станет этому подтверждением, если Ираку удастся этого добиться и, фактически, стать союзником Ирана», - заявил Эдуард Лозанский.
Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН пояснила, почему считает, что на Ближнем Востоке войны не будет.
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