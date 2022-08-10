Внутренняя перезагрузка: Отставка японского правительства не улучшит отношения с Москвой
Трансформация российско-японских отношений произойдет после окончания украинского конфликта, сказал НСН член Центрального правления Общества «Россия-Япония» Олег Казаков.
Японцы заняли антироссийскую позицию в G7, а российская сторона не церемонясь назвала страну недружественной и прекратила переговоры по мирному договору. Трансформация отношений Москвы и Токио произойдет только после окончания украинского конфликта, заявил старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Скоро станет известно о новом составе кабмина под руководством премьер-министра Фумио Кисиды. Перестановки в правительстве планировались на начало сентября, но Кисида решил ускорить процесс, чтобы продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма». Казаков считает, что кадровые перестановки в японских коридорах власти пока никак не повлияют на отношения Москвы и Токио.
«Отношения обнулились, и ситуация складывается для России негативным образом. Японцы заняли антироссийскую позицию в G7 по ситуации на Украине, а российская сторона, не церемонясь, приняла ряд серьезных решений, которые в Токио расценили, как выпады против страны. В частности, Россия признала Японию недружественной страной, прекратила переговоры по мирному договору, гуманитарные обмены по линии безвизовой политики. Линия поведения, вырабатываемая Японией, тоже не нацелена на восстановление отношений с Россией. Трансформация отношений возможна после окончания конфликта на Украине. Будем надеяться, что они восстановятся. Это выгодно России, потому что послевоенная Япония никогда не представляла для Москвы серьезной угрозы. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то Япония еще больше будет сближаться с США. Будут формироваться более мощные военные союзы. В таком случае Россия и Япония окажутся по разные стороны баррикад. Тогда говорить о продолжении переговоров по мирному договору не придется», - сказал Казаков.
Собеседник «Радиоточки НСН» отмечает, что обнуление отношений между Москвой и Токио не идет на пользу национальным интересам обеих стран. Япония, по словам Казакова, уже ощущает на себе последствия санкций против России и простому населению это не нравится. Новому кабинету министров придется решать эти вопросы.
«В отставке японского правительства нет ничего сверхординарного. Есть проблемы с определенными членами кабинета министров, которых нужно поменять по состоянию здоровья. Обычная практика японских политиков периодически обновлять правительство. Симпатии японцев остыли к руководству страны, о чем говорят и результаты опросов общественного мнения. Каждое обновление там приводит к росту рейтинга руководства страны. Видимо, решили поэтому и перезагрузить систему, чтобы подняться на выгодные позиции перед электоратом. Поэтому нынешний премьер Кисидо хочет немного встряхнуть японскую элиту, провести изменения, которые, на его взгляд, повысят качество кабинета министров. Это правильное решение», - считает Казаков.
В Японии, по словам Казакова, накопился целый пласт проблем, которые требуют оперативного решения. Перезагрузка в кабинете министров должна снизить градус негатива в обществе.
«Перед Японией и ее руководством стоят серьезные вызовы, связанные, с восстановлением экономики страны после коронавируса, повышением цен на энергоносители, товары, услуги, продукты, в том числе из-за плохих отношений с Россией и украинского фактора. Еще один важный фактор – безопасность, который вызван ситуацией с Тайванем. Все это накладывается друг на друга, поэтому обновление правительства необходимо для японской элиты и показа народу, что работа идет, цели ставятся и будут достигаться», - резюмировал Казаков.
Ранее сообщалось, что в Японии заявили о намерении сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1» на фоне решения России властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Пушилин допустил, что трибунал над украинскими военными пройдет в Мариуполе
- Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине з/к «Гепард» и трёх самолётов
- В Центробанке предложили замораживать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей
- Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта
- В Волгограде одиннадцатилетняя девочка подожгла школу
- ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград
- Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS
- Москомархитектура: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов
- В Испании соцслужбы забрали двоих детей у гражданки России
- Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru