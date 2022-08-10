Внутренняя перезагрузка: Отставка японского правительства не улучшит отношения с Москвой

Ранее правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Скоро станет известно о новом составе кабмина под руководством премьер-министра Фумио Кисиды. Перестановки в правительстве планировались на начало сентября, но Кисида решил ускорить процесс, чтобы продвинуть экономическую концепцию «нового капитализма». Казаков считает, что кадровые перестановки в японских коридорах власти пока никак не повлияют на отношения Москвы и Токио.



«Отношения обнулились, и ситуация складывается для России негативным образом. Японцы заняли антироссийскую позицию в G7 по ситуации на Украине, а российская сторона, не церемонясь, приняла ряд серьезных решений, которые в Токио расценили, как выпады против страны. В частности, Россия признала Японию недружественной страной, прекратила переговоры по мирному договору, гуманитарные обмены по линии безвизовой политики. Линия поведения, вырабатываемая Японией, тоже не нацелена на восстановление отношений с Россией. Трансформация отношений возможна после окончания конфликта на Украине. Будем надеяться, что они восстановятся. Это выгодно России, потому что послевоенная Япония никогда не представляла для Москвы серьезной угрозы. Если события будут развиваться по негативному сценарию, то Япония еще больше будет сближаться с США. Будут формироваться более мощные военные союзы. В таком случае Россия и Япония окажутся по разные стороны баррикад. Тогда говорить о продолжении переговоров по мирному договору не придется», - сказал Казаков.