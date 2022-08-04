Посол России в Японии заявил, что Запад намеренно искажает сигналы от Москвы

По его словам, речь, в частности, идёт о приказе российского президента Владимира Путина временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Посол отметил, что это означает лишь повышение бдительности «на случай акций по запугиванию и принуждению нашей страны с задействованием средств ядерного нападения».

Также он указал на утверждения о якобы наращивании Россией ядерного потенциала. Галузин пояснил, что они являются бездоказательными и Москва «досконально соблюдает свои обязательства в сфере контроля над вооружениями».

«Появление у России новых систем оружия сопровождается оптимизацией имеющегося арсенала средств, в том числе за счет выбывания устаревающих типов», - подчеркнул дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что сейчас в мире наблюдается невиданная со времён разгара холодной войны ядерная опасность, сообщает RT.

