СМИ: правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает Киодо.

Правительство Малайзии ушло в отставку

В скором времени станет известно о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.

Глава кабмина был утвержден 4 октября 2021 года большинством голосов. Сейчас в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии «Комэйто».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаЯпония
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