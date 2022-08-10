СМИ: правительство Японии ушло в отставку
10 августа 202206:58
Правительство Японии в полном составе подало в отставку, сообщает Киодо.
В скором времени станет известно о новом составе правительства под руководством премьер-министра Фумио Кисиды.
Глава кабмина был утвержден 4 октября 2021 года большинством голосов. Сейчас в нижней палате парламента Японии из 465 мест 305 принадлежат депутатам правящей коалиции в составе ЛДП и ее партнера партии «Комэйто».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru