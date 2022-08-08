В Японии заявили о намерении сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1»

Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» на фоне решения России властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

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«Мы в курсе подписания соответствующего указа. В настоящее время мы изучаем его детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Хагиуды, со стороны Токио не произошло изменений в политике сохранения прав и интересов в «Сахалине-1», пишет Газета.ру. Министр подчеркнул, что проект важен для Японии как источник поставок нефти за пределами Ближнего Востока, отмечает RT.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:СахалинЭнергетикаЯпония
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