В Японии заявили о намерении сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1»

«Мы в курсе подписания соответствующего указа. В настоящее время мы изучаем его детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Хагиуды, со стороны Токио не произошло изменений в политике сохранения прав и интересов в «Сахалине-1», пишет Газета.ру. Министр подчеркнул, что проект важен для Японии как источник поставок нефти за пределами Ближнего Востока, отмечает RT.

