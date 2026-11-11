Певица Долина решила взять паузу от концертов

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что решила сделать перерыв в концертной деятельности. Об этом она рассказала РЕН ТВ.

Лариса Долина сделает паузу в гастролях после концерта в Коломне

По словам отечественной исполнительницы, ей нужна пауза от выступлений, чтобы немного прийти в себя и поправить здоровье. Певица хочет подлечить «душу, сердце и крылья, чтобы летать вновь».

На днях директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что народная артистка РФ не собирается полностью отказываться от концертов, а в новогодний период у нее много праздничных мероприятий. При этом ни возраст, ни ситуация по здоровью не позволяют, как раньше, уезжать на две-три недели, уточнил он.

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ФОТО: Сергей Булкин/ТАСС
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