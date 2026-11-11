Певица Долина решила взять паузу от концертов
Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что решила сделать перерыв в концертной деятельности. Об этом она рассказала РЕН ТВ.
По словам отечественной исполнительницы, ей нужна пауза от выступлений, чтобы немного прийти в себя и поправить здоровье. Певица хочет подлечить «душу, сердце и крылья, чтобы летать вновь».
На днях директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что народная артистка РФ не собирается полностью отказываться от концертов, а в новогодний период у нее много праздничных мероприятий. При этом ни возраст, ни ситуация по здоровью не позволяют, как раньше, уезжать на две-три недели, уточнил он.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Семь человек погибли в ДТП в Марий Эл
- В США подали тысячи исков против производителей «Оземпика» и его аналогов
- Политолог рассказал, чем обернется лишение Армении права голоса в ОДКБ
- Девушки с сайта знакомств обманула бизнесмена из Смоленска на 43 млн рублей
- Герман-младший раскритиковал современных режиссеров за халтуру
- В Белоруссии призвали ограничить доступ Армении к документам ОДКБ
- Россиянам объяснили, какие регионы могут получить 100-миллиардную поддержку
- Певица Долина решила взять паузу от концертов
- Политолог назвал главные выводы по итогам переговоров в Абу-Даби
- Нейросеть подтвердила тайный визит Чаплина в Тамбовскую область