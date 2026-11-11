Певица Долина решила взять паузу от концертов

По словам отечественной исполнительницы, ей нужна пауза от выступлений, чтобы немного прийти в себя и поправить здоровье. Певица хочет подлечить «душу, сердце и крылья, чтобы летать вновь».



На днях директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин сообщил, что народная артистка РФ не собирается полностью отказываться от концертов, а в новогодний период у нее много праздничных мероприятий. При этом ни возраст, ни ситуация по здоровью не позволяют, как раньше, уезжать на две-три недели, уточнил он.

