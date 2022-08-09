В МИД назвали траурную церемонию в Хиросиме «попыткой дискредитировать» РФ

Памятная церемония шестого августа в японском городе Хиросима по случаю очередной годовщины атомной бомбардировки Соединенными Штатами стала «циничной попыткой» дискредитации России. С таким комментарием выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, выступления организаторов церемонии свидетельствуют о стремлении предать забвению память жертв американской бомбардировки. Захарова отметила, что японские говорили не о главном виновнике трагедии1945 года, а указывали на «новую угрозу в виде России».

Мария Захарова также сочла «неуместными» цитаты из Льва Толстого, которые были озвучены в ходе мемориального мероприятия. Она посоветовала японским политическим деятелям в связи с трагедией Хиросимы и Нагасаки вспомнить классиков своей собственной литературы.

Представитель МИД РФ вспомнила в связи с этим писателя Токутоми Рока, который посещал Льва Толстого в Ясной Поляне. Она напомнила, что главный роман этого мастера пера «Куросиво» был закончен в 1903 году, когда уже набирал силу японский милитаризм. Захарова процитировала пророческие слова писателя: «Если все пойдет так, как теперь, Япония непременно погибнет!».

