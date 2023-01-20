«Отнимут сотни миллиардов»: США и ЕС захотели передать российские активы Украине

Вашингтон vs американские ценности

Тем временем посольство России в США в своем Telegram-канале заявило, что, выдвигая подобные инициативы, Вашингтон противоречит базовым американским ценностям и опровергает свой статус «пресловутого оплота свободного предпринимательства».

Кроме того, дипломаты отметили, что США сами разрушают доверие к местной и международной финансовой системе.

Не Вашингтоном единым…

Не отстает от США и Евросоюз. Так, депутаты Европарламента по итогам голосования в Страсбурге приняли резолюцию, призывающую к выводу российских активов из-под иммунитета и отправке их на восстановление Украины, о чем сообщило агентства ТАСС.

Отмечается, что документ поддержали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 депутата воздержались.

В тексте резолюции указано, что Евросоюз совместно с союзниками и партнерами должен обсудить использование в качестве репараций Украине государственных активов России. Также она предусматривает вероятность создания спецтрибунала по Украине.

Эстония действует в одиночку

В свою очередь эстонские власти собираются самостоятельно разработать механизм передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.

По его словам, данное решение станет прецедентом с точки зрения международного права.

Инициатива Эстонии не прошла незамеченной — ее поддержали в Еврокомиссии. Так, представитель ЕК Кристиан Виганд назвал положительным моментом то, что некоторые члены Евросоюза самостоятельно принимают подобные решения.

Сколько отнимут?

Тем временем экономист Василий Колташов заявил в интервью НСН, что зарубежные активы крупных российских бизнесменов за последние тридцать лет выросли до триллиона долларов — они хранятся на счетах, в наличной форме, а также в недвижимости и в ценных бумагах.

Эксперт предположил, что активы будут изыматься везде, куда дотянутся руки США, — и в самой Америке, и на территории ЕС, и в офшорах, при этом Америка не будет брезговать применением насилия. Всего же, предполагает экономист, изъять могут сотни миллиардов долларов.

Впрочем, Колташов усомнился в размере суммы, которая дойдет непосредственно до Украины. По его словам, имущество и живые деньги перейдут в распоряжение США.