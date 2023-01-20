«Отнимут сотни миллиардов»: США и ЕС захотели передать российские активы Украине
В случае конфискации замороженных российских активов в пользу Украины Россия пойдет на аналогичные ответные меры, заявил Вячеслав Володин.
Вашингтон заявил о намерении приступить к передаче замороженных российских активов Украине. Об этом в ходе семинара в Гудзоновском институте заявил глава рабочей группы Министерства юстиции США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс, сообщило агентство ТАСС.
По словам Адамса, это относительно новое развитие событий. Он добавил, что законы США не позволяют направить Киеву все конфискованные активы, но отметил, что первые денежные переводы от Минюста Госдепартаменту могут быть сделаны в ближайшие недели и месяцы.
Вашингтон vs американские ценности
Тем временем посольство России в США в своем Telegram-канале заявило, что, выдвигая подобные инициативы, Вашингтон противоречит базовым американским ценностям и опровергает свой статус «пресловутого оплота свободного предпринимательства».
Кроме того, дипломаты отметили, что США сами разрушают доверие к местной и международной финансовой системе.
Не Вашингтоном единым…
Не отстает от США и Евросоюз. Так, депутаты Европарламента по итогам голосования в Страсбурге приняли резолюцию, призывающую к выводу российских активов из-под иммунитета и отправке их на восстановление Украины, о чем сообщило агентства ТАСС.
Отмечается, что документ поддержали 472 парламентария, 19 выступили против, 33 депутата воздержались.
В тексте резолюции указано, что Евросоюз совместно с союзниками и партнерами должен обсудить использование в качестве репараций Украине государственных активов России. Также она предусматривает вероятность создания спецтрибунала по Украине.
Эстония действует в одиночку
В свою очередь эстонские власти собираются самостоятельно разработать механизм передачи Украине замороженных российских активов. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.
По его словам, данное решение станет прецедентом с точки зрения международного права.
Инициатива Эстонии не прошла незамеченной — ее поддержали в Еврокомиссии. Так, представитель ЕК Кристиан Виганд назвал положительным моментом то, что некоторые члены Евросоюза самостоятельно принимают подобные решения.
Сколько отнимут?
Тем временем экономист Василий Колташов заявил в интервью НСН, что зарубежные активы крупных российских бизнесменов за последние тридцать лет выросли до триллиона долларов — они хранятся на счетах, в наличной форме, а также в недвижимости и в ценных бумагах.
Эксперт предположил, что активы будут изыматься везде, куда дотянутся руки США, — и в самой Америке, и на территории ЕС, и в офшорах, при этом Америка не будет брезговать применением насилия. Всего же, предполагает экономист, изъять могут сотни миллиардов долларов.
Впрочем, Колташов усомнился в размере суммы, которая дойдет непосредственно до Украины. По его словам, имущество и живые деньги перейдут в распоряжение США.
Чем ответит Россия?
Если такие меры будут приняты, Россия получит право изымать активы других государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщил портал Ura.ru.
По его словам, первыми под раздачу попадут Германия и Франция, ведь экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший французский президент Франсуа Олланд признались в намеренном саботаже Минских соглашений для милитаризации Киева и подготовки к военным действиям против населения Донбасса и Крыма. Именно их мировая общественность считает виновниками украинского конфликта, добавил спикер Госдумы.
Он также подчеркнул, что решение ЕС и США о конфискации российских активов может стать сигналом для других стран о возможности игнорировать международное право.
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