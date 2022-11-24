WSJ: США нарастили усилия по выявлению «тайных» российских активов

Отмечается, что большинство из таких повесток нацелены на деловую, банковскую и трастовую документацию, которая может помочь властям США «прорваться сквозь слои сложных структур, предназначенных для сокрытия активов олигархов». Издание отмечает, что администрация США сталкивается с целым рядом юридических сложностей, сопряженных как с поиском активов, так и с процессом их изъятия.

Так, сумма замороженных российских средств составляет больше 300 миллиардов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

