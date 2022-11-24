WSJ: США нарастили усилия по выявлению «тайных» российских активов

Прокуроры в Соединенных Штатах за последние месяцы разослали многочисленные повестки, активизировав попытки выявить «тайные» недвижимость и активы российских бизнесменов в стране и тем самым заложить основу для их возможной конфискации. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Отмечается, что большинство из таких повесток нацелены на деловую, банковскую и трастовую документацию, которая может помочь властям США «прорваться сквозь слои сложных структур, предназначенных для сокрытия активов олигархов». Издание отмечает, что администрация США сталкивается с целым рядом юридических сложностей, сопряженных как с поиском активов, так и с процессом их изъятия.

Так, сумма замороженных российских средств составляет больше 300 миллиардов долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:РоссияСША
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