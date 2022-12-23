Названа сумма активов, которую Запад может конфисковать у российских олигархов
Экономист Василий Колташов заявил НСН, что российские крупные бизнесмены вывезли из страны триллион долларов, до сотни миллиардов США смогут «дотянуться».
Зарубежные активы российских крупных бизнесменов насчитывают триллион долларов, США смогут изъять сотни миллиардов «в пользу Украины», сказал в интервью НСН экономист Василий Колташов.
Накануне сенат Конгресса США проголосовал за включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год инициативы, позволяющей изымать замороженные в результате санкций активы российских предпринимателей для их передачи Украине. Колташов отметил, что Вашингтон сможет конфисковать активы не только на территории США.
«Российские крупные бизнесмены вывезли из нашей экономики за последние три десятилетия триллион долларов. Эти деньги помещены в недвижимость, ценные бумаги, находятся на счетах и иногда в наличной форме. В таком виде они могут изыматься везде, куда дотянутся руки США – в офшорах, на территории ЕС, в США. Соединенные Штаты не стесняются применять насилие для выполнения своих законов в других странах. Изымать будут на сотни миллиардов долларов. Что получит из этих сумм киевский режим – большой вопрос. Живые деньги и имущество будут переходить в распоряжение США», - объяснил он.
Колташов подчеркнул, что власти США давили на российских бизнесменов с целью заставить их повлиять на политическую обстановку в стране.
«За амнистию боролись многие российские крупные дельцы – Абрамович, например, который и в переговоры влез, чтобы его оставили в покое. Фридман не смог доказать, что он хороший парень для Запада, и так далее. Сейчас снова будут давить на крупных предпринимателей в том смысле, что «от вас требуется государственный переворот в России». Публичные порки могут быть, потому что очень сильно ухудшился уровень жизни у западного обывателя, американский народ недоволен. Спектакль такой может быть – схватить российских предпринимателей за имущество, имущество это конфисковать и показать американскому народу, что это уходит в его распоряжение. Это может сыграть на пользу демократам», - добавил собеседник НСН.
Арестованные российские средства государства и частных лиц не получится вернуть через суды, заявил ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.
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