Названа сумма активов, которую Запад может конфисковать у российских олигархов

Колташов подчеркнул, что власти США давили на российских бизнесменов с целью заставить их повлиять на политическую обстановку в стране.

«За амнистию боролись многие российские крупные дельцы – Абрамович, например, который и в переговоры влез, чтобы его оставили в покое. Фридман не смог доказать, что он хороший парень для Запада, и так далее. Сейчас снова будут давить на крупных предпринимателей в том смысле, что «от вас требуется государственный переворот в России». Публичные порки могут быть, потому что очень сильно ухудшился уровень жизни у западного обывателя, американский народ недоволен. Спектакль такой может быть – схватить российских предпринимателей за имущество, имущество это конфисковать и показать американскому народу, что это уходит в его распоряжение. Это может сыграть на пользу демократам», - добавил собеседник НСН.

Арестованные российские средства государства и частных лиц не получится вернуть через суды, заявил ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов в пресс-центре НСН.

