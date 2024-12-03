ПОМОЩЬ КИЕВУ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ

Вместе с тем стало известно, что США в рамках нового пакета помощи на $725 миллионов передадут Украине стрелковое оружие, и противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, а также противопехотные мины. Об этом проинформировал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В начале недели, 2 декабря, с визитом в Киев впервые за последние два с половиной года приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он рассказал о планах поставить Украине оружие на €650 миллионов. Среди прочего Шольц в своих соцсетях опубликовал и сообщение для президента России Владимира Путина.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», - написал он.

Уточняется, что новый пакет помощи, анонсированный Шольцем, входит в общий объем поддержки на €1,4 миллиарда, который Германия, Бельгия, Дания и Норвегия обещали предоставить Киеву до конца 2024 года. Среди вооружений, которые ФРГ намерена передать Украине танки Leopard 1, боевые беспилотники и зенитные комплексы Iris-T на €1,4 миллиарда.

Одновременно с этим британские СМИ сообщили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) якобы приказано держаться в Курской области до инаугурации Трампа, чтобы после обменять ее на что-то.

По данным телеканала, украинские военные на территории информировали о тяжелых погодных условиях и хроническом недосыпе, который вызван регулярными бомбардировками со стороны России. ВСУ опасаются, что могут проиграть, поскольку уже вынуждены отступать, тогда как российские военные постепенно занимают все новые территории региона.