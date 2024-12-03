«Отложим на 10 лет?»: США выделяют помощь Украине, предлагая России «план Келлога»
Пока в России изучают «план Келлога» по решению конфликта на Украине, в США и ФРГ продолжают сообщать о выделении новой военной помощи для Киева.
Вашингтон намерен ввести новые санкции против Москвы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, мера необходима для ослабления военной мощи России. Уточняется, что эти «дополнительные шаги» американская действующая администрация предпримет до сложения своих полномочий 20 января, то есть до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
ПОМОЩЬ КИЕВУ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ
Вместе с тем стало известно, что США в рамках нового пакета помощи на $725 миллионов передадут Украине стрелковое оружие, и противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, а также противопехотные мины. Об этом проинформировал госсекретарь США Энтони Блинкен.
В начале недели, 2 декабря, с визитом в Киев впервые за последние два с половиной года приехал канцлер Германии Олаф Шольц. Он рассказал о планах поставить Украине оружие на €650 миллионов. Среди прочего Шольц в своих соцсетях опубликовал и сообщение для президента России Владимира Путина.
«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется», - написал он.
Уточняется, что новый пакет помощи, анонсированный Шольцем, входит в общий объем поддержки на €1,4 миллиарда, который Германия, Бельгия, Дания и Норвегия обещали предоставить Киеву до конца 2024 года. Среди вооружений, которые ФРГ намерена передать Украине танки Leopard 1, боевые беспилотники и зенитные комплексы Iris-T на €1,4 миллиарда.
Одновременно с этим британские СМИ сообщили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) якобы приказано держаться в Курской области до инаугурации Трампа, чтобы после обменять ее на что-то.
По данным телеканала, украинские военные на территории информировали о тяжелых погодных условиях и хроническом недосыпе, который вызван регулярными бомбардировками со стороны России. ВСУ опасаются, что могут проиграть, поскольку уже вынуждены отступать, тогда как российские военные постепенно занимают все новые территории региона.
НЕ ПЛАН, А БРЕД
Ранее был опубликован план будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине на сайте Института «Америка прежде всего» (AMFI). Документ получил название «план Келлога», поскольку спецпосланником по Украине назначен генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.
В этом плане команда Трампа предлагает отложить вступление Украины в НАТО на 10 лет и постепенно снять санкции с России, если стороны согласятся перейти к переговорам. Авторы документа призывают при необходимости оказать давление на Москву и США, чтобы те охотнее пошли на диалог и прекращение огня.
Помимо прочего «план Келлога» предполагает, что США продолжат оказывать военную помощь для обеспечения безопасности Украины. При этом такая поддержка будет прекращена, если Киев откажется от мирных переговоров.
Как заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник, подобный подход к делу является дилетантским и бессмысленным для Москвы, поскольку позволит НАТО в течение 10 лет укреплять боевые возможности Украины.
«Весь смысл в том, чтобы дать Украине передохнуть, перевооружить ее и продолжать ими же воевать. Вот и весь этот план. Так что это все бред», — сказал он.
В свою очередь депутат Госдумы Светлана Журова призвала внимательно изучить «план Келлога» на предмет наличия «подводных камней».
«Конечно, любые подвижки — это плюс. Но остаются сложные моменты с вступлением Украины в НАТО, с войсками, с обучением», - пояснила она в разговоре с «Лентой.ру».
Депутат также подчеркнула, что русские люди на Украине не должны стать изгоями при завершении переговорного процесса. Потому важным сегодня остается вопрос сохранения идентичности, в том числе возможности говорить на русском языке на Украине.
Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев акцентировал внимание на том, что реализация предложения США поставит Россию не в лучшее положение.
«К сожалению, как и ожидалось, предложение Келлога — это все еще не нулевая точка, с которой можно строить новую систему безопасности в мире и Европе. Это все еще минусовая позиция», — сказал Малофеев.
Ранее британское издания The Economist написало, что 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Среди причин такой позиции выделяют отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта.
При этом военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что российские войска потенциально могут дойти до Днепра, что разделит фронт ВСУ на две части и лишит противника регулярного снабжения.
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