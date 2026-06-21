Средний размер пенсии неработающих россиян в мае приблизился к 26 тысячам рублей

Среднее пенсионное обеспечение неработающих граждан в мае практически достигнув отметки в 26 тысяч и составило 25 839 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Соцфонд РФ.

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Годом ранее этот показатель находился на уровне 24 тысяч рублей. Таким образом, за год размер выплат увеличился более чем на 1,8 тысячи рублей.

При этом средний размер пенсии для работающих граждан в мае составил 23,7 тысячи рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что индексация пенсий для работавших в 2025 году пенсионеров произойдёт 1 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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