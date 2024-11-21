СМИ: Байден сообщил о планах списать долги Киеву на $4,65 миллиарда

Администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Киеву на 4,65 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

По данным издания, это последнее действие для укрепления поддержки Украины перед тем, как следующий президент Дональд Трамп займет Белый дом.

Ранее стало известно, что американские власти используют многомиллиардную военную помощь Киеву для модернизации собственного арсенала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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