СМИ: Байден сообщил о планах списать долги Киеву на $4,65 миллиарда

Прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина пройдет в один из четвергов декабря Представитель премьера Великобритании не стал комментировать сообщения о применении Киевом Storm Shadow В России может появиться универсальный платежный QR-код Извержение вулкана началось в Исландии Во Владивостоке опровергли запрет на костюмы супергероев на утреннике