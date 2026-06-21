Футболист Парагвая «прикарманил» часы арбитра во время матча ЧМ-2026
Во время матча второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Парагвая и Турции произошел забавный инцидент, главными героями которого стали полузащитник парагвайцев Матиас Галарса и главный арбитр встречи Иван Бартон.
В добавленное к первому тайму время на поле вспыхнула потасовка. В суматохе главный судья потерял свои смарт-часы. Пока игроки и бригада арбитров пытались урегулировать конфликт, Галарса заметил упавший на газон гаджет. Камеры трансляции зафиксировали, как полузащитник поднял часы и спокойно надел их себе на запястье.
Этот эпизод мгновенно стал вирусным в социальных сетях, вызвав бурную дискуссию. Мнения болельщиков разделились. Одни всерьез обвиняли игрока в краже, другие же предположили, что футболист просто пошутил или хотел придержать вещь, пока судья не успокоит игроков.
По инфорации Yahoo Sports, Галарса вернул смарт-часы законному владельцу спустя несколько минут. Уже во втором тайме Иван Бартон вновь был замечен с гаджетом на руке, а парагвайский футболист избежал какого-либо наказания.
Сам матч, прошедший в ночь на 20 июня, завершился победой сборной Парагвая со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил сам Матиас Галарса уже на 2-й минуте. Однако в под конец второго тайма он получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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