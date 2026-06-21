СМИ: 60 человек эвакуировали из пожара в административном здании на юге Москвы
21 июня 202618:41
Александр Грин
60 человек эвакуировали из пожара в административном здании на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным 112, загорелся обрешетник кровли. Площадь пожара - порядка 50 квадратных метров.
Ранее три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ялте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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