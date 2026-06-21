СМИ: 60 человек эвакуировали из пожара в административном здании на юге Москвы

60 человек эвакуировали из пожара в административном здании на юге Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Туве два человека пострадали при пожаре в общежитии университета

По данным 112, загорелся обрешетник кровли. Площадь пожара - порядка 50 квадратных метров.

Ранее три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ялте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Кумыков Ибрагим
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