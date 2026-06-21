Минобороны: Силы ПВО за 13 часов сбили 168 украинских БПЛА
Средства ПВО за 13 часов 21 июня уничтожили 168 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 07:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 21 июня российские силы ПВО ликвидировали 240 украинских беспилотников над территорией страны, а всего за минувшие сутки сбито 483 украинских БПЛА, 8 управляемых авиабомб и четыре безэкипажных катера ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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