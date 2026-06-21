Минобороны: Силы ПВО за 13 часов сбили 168 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 07:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 21 июня российские силы ПВО ликвидировали 240 украинских беспилотников над территорией страны, а всего за минувшие сутки сбито 483 украинских БПЛА, 8 управляемых авиабомб и четыре безэкипажных катера ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

