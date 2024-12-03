В Пентагоне оценили общий объем помощи Киеву при Байдене

В сообщении Пентагона также перечислены переданные Вооруженным силам Украины системы вооружения, огнестрельное оружие, танки, БМП, противопехотные мины и так далее.

Ранее стало известно, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

