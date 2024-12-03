В Пентагоне оценили общий объем помощи Киеву при Байдене
3 декабря 202402:32
В США общий объем оказанной военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена составил более $62 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Минобороны США.
В сообщении Пентагона также перечислены переданные Вооруженным силам Украины системы вооружения, огнестрельное оружие, танки, БМП, противопехотные мины и так далее.
Ранее стало известно, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае журналистов из ФРГ удалили во время встречи Ван И с Бербок
- В Пентагоне оценили общий объем помощи Киеву при Байдене
- Путин порассуждал с учеными о «сознании» сперматозоидов
- Российские туристы испытывают проблемы с въездом в Мексику
- Причиной отравления семьи в Красноярском крае стал яд
- СМИ: Исход конфликта вокруг Украины решит разрыв в численности мобилизованных военных
- Путин заявил, что предлагалось построить рынок и казино на месте центра «Сириус»
- СМИ: Террористы захватили Алеппо с помощью США и Украины
- Кабмин одобрил законопроект о дополнительном отпуске для полицейских-ветеранов
- Шольц в обращении к Путину заявил о намерении продолжать поддержку Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru