В Пентагоне оценили общий объем помощи Киеву при Байдене

В США общий объем оказанной военной помощи Киеву с начала президентства Джо Байдена составил более $62 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление Минобороны США.

СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн

В сообщении Пентагона также перечислены переданные Вооруженным силам Украины системы вооружения, огнестрельное оружие, танки, БМП, противопехотные мины и так далее.

Ранее стало известно, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву все $20 млрд запланированной военной помощи до инаугурации победившего на выборах Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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