Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в немецком Бад-Хомбурге

Матч между спортсменками, которые занимают соседние строчки в мировом рейтинге (Самсонова - 35-ая, Синякова 34-ая), продлился 1 час и 44 минуты. В упорной борьбе Самсонова выиграла встречу со счетом 6:3, 7:5.

За выход в четвертьфинал российская теннисистка поборется с восьмой ракеткой мира, 31-летней украинкой Элиной Свитолиной. Призовой фонд турнира в Германии превышает 1 миллион евро.

Ранее победительница «Ролан Гаррос» 2026 Мирра Андреева снялась с турнира в Берлине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».