Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в немецком Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Чехии Катериной Синяковой в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Бад-Хомбурге, прервав пятиматчевую серию поражений в WTA.
Матч между спортсменками, которые занимают соседние строчки в мировом рейтинге (Самсонова - 35-ая, Синякова 34-ая), продлился 1 час и 44 минуты. В упорной борьбе Самсонова выиграла встречу со счетом 6:3, 7:5.
За выход в четвертьфинал российская теннисистка поборется с восьмой ракеткой мира, 31-летней украинкой Элиной Свитолиной. Призовой фонд турнира в Германии превышает 1 миллион евро.
Ранее победительница «Ролан Гаррос» 2026 Мирра Андреева снялась с турнира в Берлине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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