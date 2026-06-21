Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в немецком Бад-Хомбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Чехии Катериной Синяковой в матче первого круга турнира WTA, который проходит в немецком Бад-Хомбурге, прервав пятиматчевую серию поражений в WTA.

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Матч между спортсменками, которые занимают соседние строчки в мировом рейтинге (Самсонова - 35-ая, Синякова 34-ая), продлился 1 час и 44 минуты. В упорной борьбе Самсонова выиграла встречу со счетом 6:3, 7:5.

За выход в четвертьфинал российская теннисистка поборется с восьмой ракеткой мира, 31-летней украинкой Элиной Свитолиной. Призовой фонд турнира в Германии превышает 1 миллион евро.

Ранее победительница «Ролан Гаррос» 2026 Мирра Андреева снялась с турнира в Берлине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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