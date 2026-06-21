СМИ: Прогулочный катер с четырьмя пассажирами затонул в Москва-реке

По данным Mash, инцидент произошел в канале имени Москвы в районе Старбеево, между Химкинским водохранилищем и Котовским заливом.

По словам очевидца, катер зацепил проходящий мимо теплоход, после чего судно начало быстро погружаться в воду. Все четыре пассажира катера, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были спасены людьми с этого же теплохода.

Ранее на Москве-реке перевернулся катер, на борту которого находились 12 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



