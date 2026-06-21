СМИ: Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

По данным Tasnim, иранская сторона заявила, что слова Трампа напрямую противоречит первому пункту недавно подписанного меморандума о взаимопонимании. Согласно этому документу, Вашингтон и Тегеран взяли на себя обязательства воздерживаться от любых угроз в адрес друг друга.

Поводом для недовольства стали воскресные заявления американского лидера. Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов, если Тегеран не окажет давление на проиранские группировки в Ливане и не заставит их прекратить «создавать проблемы».

В ночь на 18 июня США и Иран в дистанционном формате подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен был закрепить прекращение огня и открыть новый этап дипломатического диалога. Очная встреча делегаций изначально планировалась на 19 июня, однако была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.

Накануне Иран заявил о закрытии Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».