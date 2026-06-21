СМИ: Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа
Иранская делегация выразила протест американской стороне в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о возможных новых ударах по Ирану, после чего покинула переговоры в швейцарском Бюргенштоке. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным Tasnim, иранская сторона заявила, что слова Трампа напрямую противоречит первому пункту недавно подписанного меморандума о взаимопонимании. Согласно этому документу, Вашингтон и Тегеран взяли на себя обязательства воздерживаться от любых угроз в адрес друг друга.
Поводом для недовольства стали воскресные заявления американского лидера. Трамп пригрозил Ирану нанесением новых ударов, если Тегеран не окажет давление на проиранские группировки в Ливане и не заставит их прекратить «создавать проблемы».
В ночь на 18 июня США и Иран в дистанционном формате подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен был закрепить прекращение огня и открыть новый этап дипломатического диалога. Очная встреча делегаций изначально планировалась на 19 июня, однако была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам «Хезболлы» на территории Ливана.
Накануне Иран заявил о закрытии Ормузского пролива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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