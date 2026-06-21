Испания разгромила Саудовскую Аравию 4:0 и одержала первую победу на ЧМ-2026

У испанцев дубль на счету Микеля Оярсабля, еще один гол забил Ламин Ямаль, а Хассан Аль-Тамбакти оформил автогол.

Эта победа стала для испанцев первой на текущем мундиале. В стартовом туре они не смогли распечатать ворота Кабо-Верде, сыграв с африканской командой в безголевую ничью (0:0). Теперь в активе сборной Испании 4 очка, что позволяет ей возглавить турнирную таблицу группы H.

Следующий матч в рамках группового этапа испанцы проведут 27 июня против сборной Уругвая.

Ранее сборная Турции проиграла Парагваю во втором туре группового этапа Чемпионата мира по футболу 2026 и досрочно лишилась шанса выйти в плей-офф, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».