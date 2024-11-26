Рогов: ВС РФ зачищают «огневой мешок», в который попали ВСУ южнее Курахово
26 ноября 202408:12
Российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, российские войска также взяли под огневой контроль пути отступления украинских военных.
«Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по вражеским пунктам дислокации в Житомирской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru