Рогов: ВС РФ зачищают «огневой мешок», в который попали ВСУ южнее Курахово

Российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово в ДНР, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Потери ВСУ в Курской области превысили 35 510 военнослужащих

По его словам, российские войска также взяли под огневой контроль пути отступления украинских военных.

«Украинские боевики под натиском наших войск бежали из Ильинки, Романовки и Елизаветовки, отступив по направлению к Успеновке», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удары по вражеским пунктам дислокации в Житомирской области, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
ТЕГИ:ДНРУкраинаВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры