Дмитрия Диброва выписали из больницы после падения в ночном клубе
Телеведущий Дмитрий Дибров выписан из больницы и уже находится дома. Об этом «СтарХит» сообщила избранница 66-летнего шоумена Екатерина Гусева.
По словам Гусевой, он чувствует себя прекрасно и полон сил. «Дмитрий Александрович в порядке, информация о происшествии сильно преувеличена. Он уже дома. У него ничего не сломано, есть только царапина», - сказала Гусева.
Бывшая супруга журналиста Полина Диброва также подтвердила это.
«С Дмитрием все впорядке, его выписали домой», - написала она на своей странице в соцсети.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дмитрий Дибров разбил нос и голову, упав с лестницы на вечеринке в Москве.
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