Дмитрия Диброва выписали из больницы после падения в ночном клубе

По словам Гусевой, он чувствует себя прекрасно и полон сил. «Дмитрий Александрович в порядке, информация о происшествии сильно преувеличена. Он уже дома. У него ничего не сломано, есть только царапина», - сказала Гусева.

Бывшая супруга журналиста Полина Диброва также подтвердила это.

«С Дмитрием все впорядке, его выписали домой», - написала она на своей странице в соцсети.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Дмитрий Дибров разбил нос и голову, упав с лестницы на вечеринке в Москве.