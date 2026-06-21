Развожаев: В Севастополе в целях безопасности вводят ряд ограничений

По словам главы региона, 22 и 23 июня, в целях экономии, в городе будет приостановлена розничная продажа топлива - заправлять будут только транспорт специальных служб.

Кроме того, с 22 июня и до отдельного распоряжения в Севастополе отменяются все массовые уличные мероприятия.

Существенные изменения коснутся транспортной системы. Общественный транспорт будет курсировать только в светлое время суток - с 05:30 до 21:00. Работа же паромов, перевозящих автомобили, прекращается, остаются только пассажирские катера.

Скорректирован и режим работы магазинов и заведений общепита. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 07:00 до 20:00, рестораны и кафе - с 08:00 до 20:00. При этом мелкие магазины, киоски и аптеки вправе самостоятельно определять свой график работы.

Помимо этого, принято решение не включать уличное освещение, заключил губернатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения Telegram-канал «Радиоточка НСН».