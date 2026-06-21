Развожаев: В Севастополе в целях безопасности вводят ряд ограничений
В Севастополе в целях безопасности вводят ряд ограничений. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем «Максе».
По словам главы региона, 22 и 23 июня, в целях экономии, в городе будет приостановлена розничная продажа топлива - заправлять будут только транспорт специальных служб.
Кроме того, с 22 июня и до отдельного распоряжения в Севастополе отменяются все массовые уличные мероприятия.
Существенные изменения коснутся транспортной системы. Общественный транспорт будет курсировать только в светлое время суток - с 05:30 до 21:00. Работа же паромов, перевозящих автомобили, прекращается, остаются только пассажирские катера.
Скорректирован и режим работы магазинов и заведений общепита. Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут открыты с 07:00 до 20:00, рестораны и кафе - с 08:00 до 20:00. При этом мелкие магазины, киоски и аптеки вправе самостоятельно определять свой график работы.
Помимо этого, принято решение не включать уличное освещение, заключил губернатор.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки ВСУ на Керченский полуостров погибли четыре человека, еще 28 получили ранения Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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