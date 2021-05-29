Стало известно о новых договоренностях президентов Путина и Лукашенко
По данным Telegram-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Белоруссии, глава страны Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин договорились о II транше госкредита, а также – о новых рейсах «Белавиа» в РФ.
«Окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита. Достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города», - сообщается в Telegram-канале.
Напомним, главы Белоруссии и России после официальной встречи, состоявшейся в Сочи накануне, продолжили общение в неформальной обстановке в субботу. 29 апреля главы государств провели время на яхте.
Официальная встреча Путина и Лукашенко длились более пяти часов, участники обсудили ситуацию с самолетом ирландской компании Ryanair, который 23 мая экстренно сел в Минске из-за информации о минировании. Белорусские спецслужбы задержали летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича. По мнению Лукашенко, западные страны, которые резко отреагировали на этот инцидент, вновь пытаются дестабилизировать ситуацию в Минске.
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