Отблагодарили хамством: Броневик США вытолкнул с дороги российский «Тигр»

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН высказал мнение, что ситуация в Сирии зашла в тупик, и каким образом она разрешится, предсказать сложно.

«Инцидент произошел поблизости от деревушки Камышлы, и вопрос, что там делали американские военные, учитывая, что это территория, которая контролируется сирийской армией. Может, заблудились, то ли хотели прощупать реакцию со стороны Дамаска. Но, похоже, что просто решили срезать маршрут», - отметил он.

Инциденты между россиянами и американцами в Сирии происходят всё чаще. При встрече с бойцами российских частных военных компаний (ЧВК) американцы говорят о «боестолкновениях», при встрече с российскими военными – о «незначительных заминках». Чаще всего подобные ситуации возникают на севере Сирии, где действуют поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция и курды.

По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, обстановка обострилась 14 месяцев назад. Американцы «задним числом» рассказали о «перехвате» российского генерал-майора – его колонну не пропустили в Манбидж.

Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский тогда объяснил НСН, что между Россией и США действует соглашение о предотвращении инцидентов в Сирии. Обычно американцы стараются его соблюдать, предупреждая о своих действиях, отметил эксперт.

«Они ведь прекрасно понимают, что в том случае, если будет создана угроза жизни российских военнослужащих, ответ будет не по пусковым установкам, а по центрам принятия решений», - сказал Мураховский.

В декабре 2019 года о «драке» в сирийском городе Тель-Тамер сообщил базирующийся в Великобритании «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (SOHR). Утверждалось, что американцы приехали в город, чтобы получить информацию от местных жителей, а потом якобы вступили в спор и драку с российскими военными. Однако позднее в Минобороны РФ назвали» это сообщение «примитивным фейком».

