В России посмеялись над «перехватом» солдатами США российского генерала в Сирии

Члена Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в запасе Виктора Мураховского рассмешили как сама формулировка о «перехвате», так и тот факт, что американцы рассказали об инциденте только через 14 месяцев.

«Никакого «перехвата» не было, просто, как я понимаю, наш генерал с группой сопровождения проводил рекогносцировку местности, маршрута, поскольку эта зона на границе ответственности в той местности. В таком случае взаимное опознавание обеспечивается тем, что военнослужащие обеих сторон находятся исключительно в форме своих вооруженных сил, с опознавательными знаками на технике. В этом случае никто никаких агрессивных действий, тем более с применением оружия, не предпринимает.

Надо понимать, что есть соглашение между Россией и США о предотвращении инцидентов в этом регионе. Есть прямая линия между командующим российской группировкой в Сирии и соответствующими структурами американцев в Ираке. Что касается нахождения американцев на территории Сирии, оно абсолютно незаконно, и они это прекрасно знают. Но по факту они там находятся, особенно восточнее Евфрата. Есть линия контроля, разграничения, и есть соглашение о взаимном оповещении при действиях вблизи этих линий контроля», - объяснил он в эфире НСН.

Мураховский добавил, что американские военные всегда связываются с российскими по поводу боевых действий в Сирии, чтобы не «задеть» россиян. Это касается и действий авиации, в том числе ракетных ударов.

«Во время нанесения незаконных ударов США и стран НАТО по аэродрому Шайрат, по якобы химическим объектам на территории Сирии они всегда предварительно согласовывали с нашим командованием, чтобы там случайно не оказалось российских военнослужащих. Они ведь прекрасно понимают, что в том случае, если будет создана угроза жизни российских военнослужащих, ответ будет не по пусковым установкам, а по центрам принятия решений», - напомнил эксперт.

Одна из стычек между военными США и России произошла относительно недавно – 18 января. Американцы преградили россиянам путь к нефтяному месторождению Румелайн в Сирии, заявили источники турецкого агентства Anadolu.

